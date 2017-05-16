Журналиста РБК задержали в Нижнем Тагиле

По словам Пушкарева, к нему подъехала белая «Газель», откуда выскочили трое омоновцев. «Нас положили на землю, угрожая оружием, сжимали шею, закручивали руки. Я объяснил, что я сотрудник телеканала РБК из Москвы, просил объяснить, что происходит. Но эти сотрудники только смеялись, улыбались, один всё снимал на камеру. Это всё было больше похоже на похищение», — рассказал Пушкарёв.

Журналист телеканала РБК Владислав Пушкарёв был задержан сотрудниками полиции Нижнего Тагила во время беседы с экс-заключенными колонии Ильей Стариковым и Михаилом Быстровым, которые давали ему интервью о пытках в ИК-5, сообщил в соцсетях 16 мая известный уральский общественник Егор Бычков.

В результате журналиста доставили в опорный пункт № 19 Нижнего Тагила и сообщили, что он подозревается в хранении наркотиков. Полицейские провели обыск, но ничего не нашли. Пушкарева и Илью Старикова отпустили. Сейчас они ждут третьего задержанного Михаила Быстрова.

Пушкарев уже заявил, что не собирается оспаривать действия сотрудников полиции, понимая бесперспективность этого. Но он продолжит заниматься темой пыток в ИК-5.

Егор Бычков пишет на своей странице, что Пушкарева задержали по некоему анонимному звонку, а само задержание происходило «мордой в пол».

Полицейские по данному происшествию пока хранят молчание. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий позднее.

Пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил, что в настоящее время уполномоченные сотрудники ГУФСИН проводят служебную проверку всех данных, которые содержатся в видеообращении осужденного Фаруха Бердиева, который заявил, что в отношении него и других осужденных в ИК-5 были применены пытки.

«По видеообращению осужденного в настоящее время проводится проверка следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила следственного управления следственного комитета России по Свердловской области, — сообщает Левченко. — Свою проверку проводит подразделение прокуратуры Свердловской области. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, аппарат которой следит за судьбой осужденного, 12 мая посетила его в СИЗО № 1 Екатеринбурга».