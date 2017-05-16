В Нижегородской области проверят продукцию на соответствие ГОСТам
В регионе стартовал пилотный проект национальной системы сертификации.
В регионе стартовал пилотный проект национальной системы сертификации.
Пилотный проект «Национальная система сертификации» стартовал с 15 мая в Нижегородской области, сообщает
Росстандарт начинает прием заявок производителей для подтверждения соответствия требованиям национальных стандартов. Одновременно с этим эксперты приступают к отборам продукции с маркировкой ГОСТ для проведения специальных испытаний. Речь идет не только о продуктах питания, но и о самой различной продукции и услугах.
При выявлении не соответствующей ГОСТу продукции производителя ждет ответственность.