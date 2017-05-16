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18:11 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области проверят продукцию на соответствие ГОСТам

В регионе стартовал пилотный проект национальной системы сертификации.

Пилотный проект «Национальная система сертификации» стартовал с 15 мая в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Государственного регионального центра Росстандарта в Нижегородской области.

Росстандарт начинает прием заявок производителей для подтверждения соответствия требованиям национальных стандартов. Одновременно с этим эксперты приступают к отборам продукции с маркировкой ГОСТ для проведения специальных испытаний. Речь идет не только о продуктах питания, но и о самой различной продукции и услугах.

При выявлении не соответствующей ГОСТу продукции производителя ждет ответственность.

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