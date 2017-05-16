Новосибирцам предложили удобный способ эвакуации автомобилей

На практике же, в последнее время на улицах города стало заметно, как сами эвакуаторы в Новосибирске паркуются поперек транспортного потока, чтобы «выдернуть» из парковочного кармана неправильно припаркованный автомобиль. Новосибирцы неоднократно замечали на улицах города нарушающие ПДД эвакуаторы.



Эвакуаторы также активно вывозят автомобили из центра города, из мест, где парковка запрещена, но стоящие на обочинах машины фактически движению другого транспорта не мешают. Сама процедура эвакуации часто реально создает пробки. В то же время, заметно, что автомобили, стоящие во втором и третьем ряду и мешающие движению, никто не эвакуирует. Есть проблема и с парковкой во дворах — люди часто оставляют своих «железных коней» у входа в подъезд, на газонах, перегораживая выезды.



Выходит, что на некоторых улицах, особенно в центре города, система эвакуаторов работает как часы, а на основных магистралях и на левом берегу эвакуаторы практически не были замечены. В интернете — сотни видеозаписей, на которых погрузчики нарушают правила дорожного движения. Вот — разворачивается через сплошную линию, а вот — отдыхает, припарковавшись на автобусной остановке, причем, в присутствии сотрудников ГИБДД, с которыми эвакуаторы совместно патрулируют улицы. Имеют ли право эвакуаторы нарушать правила дорожного движения во время работы? Зачем забирать автомобили, которые не препятствуют дорожному движению? Почему нельзя ограничиться штрафом за неправильную парковку?



Запрос «Вестей» в ГИБДД остался без ответа..Вероятно, происходит примерно так — автомобили вывозят чаще с тех улиц, которые расположена неподалёку от самой штрафстоянки, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать затраты на доставку.



Для борьбы с подобной напастью необходимо активизировать административные комиссии при администрации районов. Они получают сообщения от граждан и, по идее, должны реагировать на эти сообщения и доводить дело до момента оплаты штрафа за нарушение. Депутаты Заксобрания также могут повысить штрафы за парковку на газонах — это как раз в их компетенции.