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14:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

«Жертвы браконьеров». Из воронежского «Олимпика» пропадают белки

В воронежском спорткомплексе «Олимпик» сократилось количество белок. Об этом в редакцию «Вести-Воронеж» сообщило сразу несколько горожан.

Исчезновение животных подтвердил директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) № 12, базирующейся в «Олимпике», Николай Баркалов. По его словам, за белками охотятся браконьеры.

— В этом году количество белок сильно сократилось. Мы раньше не обращали внимания на людей в рабочей одежде или с сумками. Думали, грибы собирают. А недавно я гулял по «Олимпику» со своими собаками. Один из лабрадоров стал метаться и за деревом нашел клетку, в которой находилась белка. Рядом никого не было. Я выпустил животное, — рассказал Николай Баркалов.

Через некоторое время директор спортивной школы все же наткнулся на браконьера.

— Когда я в очередной раз возвращался с прогулки с собаками, то вновь увидел клетку. Я ее взял, и тут же выбежал хозяин. Оказалось, что я этого парня уже много раз видел. Он постоянно ходит с большой сумкой. У него в ней четыре клетки. Когда я на него наткнулся, белок в них не было. Парень стал уверять меня, что ловит в клетки мышей для своего орла и беркута, — добавил Баркалов.

По словам директора СДЮСШОР № 12, в клетке висели орехи. Парень пообещал больше не охотиться на лесных животных.

— Я собрал всех сторожей и попросил сообщать мне, если еще раз увидят этого браконьера. Он ведь может переключиться и на санаторий Горького, где тоже много белок. В полицию я пока не обращался. Как говорится, не пойман — не вор. Белок ведь не было в клетках, ­- рассказал Николай Баркалов.

Белки не живут в неволе. Скорее всего, их ловят, чтобы продать в зоомагазины или пустить на шкуры, предположил Баркалов.

— Я люблю животных, но лес и его обитатели скорее должны волновать экологов. Я отвечаю за школу и за объекты спорткомплекса «Олимпик»: лыжероллерную трассу, футбольное поле, парковку и административное здание. А лес является частью природного заказника «Воронежская нагорная дубрава», — подытожил Баркалов.

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