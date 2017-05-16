Перепись населения в странах ЕАЭС планируется провести в 2019—2020 годах по сопоставимой методологии

Сегодня на заседании Коллегии ЕЭК был рассмотрен проект распоряжения Евразийского межправительственного совета, касающийся обеспечения подготовки и проведения национальных переписей населения в странах ЕАЭС. Как отметила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, перепись является одним из наиболее эффективных методов получения достоверных и подробных данных о численности и структуре населения. Получаемая информация имеет исключительно важное значение для предметного и многомерного раскрытия современных процессов и тенденций в развитии общества в целом, отдельных групп населения, причин и факторов, влияющих на рождаемость и смертность, трудовую активность граждан, направления миграции.

Распоряжением Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2015 года был установлен единый период проведения переписей населения раунда 2020 года с октября 2019 по октябрь 2020 года. «Однако наряду с вопросом о сближении сроков проведения переписей населения важным и необходимым является единство подходов к терминологии и методологии статистических показателей на основе международных стандартов, — подчеркнули в ЕЭК. — Распоряжение Межправсовета будет способствовать созданию в странах союза условий, обеспечивающих успешное проведение переписей и получение сопоставимой статистической информации в ЕАЭС».