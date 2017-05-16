В Башкирии похолодает до -7 градусов

В среду, 16 мая, в Башкирии ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый 0−5 м/с, днем порывистый. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, в северных районах Башкирии похолодает до -7 градусов, на почве возможны заморозки -1,-6 градусов.

Зато днем столбик термометра поднимется до +15 градусов — сообщили в Башгидромете. Наконец в республику приходит настоящая весенняя погода: на автодорогах видимость хорошая, а большую часть дня будет стоять ясная погода.