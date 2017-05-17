Нижегородец Александр Трунин получил медаль «Участнику военной операции в Сирии»

После призыва Александр Трунин попал на Черноморский флот. В составе большого десантного корабля «Новочеркасск», он неоднократно совершал боевые походы в Сирийскую Арабскую Республику по доставке военной техники и грузов в пункт базирования ВМФ Росии в Сирийском городе Тартус.