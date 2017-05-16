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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе

Мировым лидером по потреблению алкоголя по данным за 2016 год является Литва. Об этом во вторник, 16 мая, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

Галеа рассказал, что за прошедший год один житель страны в среднем выпил 16 литров алкоголя. «Это, по новейшим подсчетам, делает ее (Литву — прим. “Ленты.ру”) крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире», — сказал он.

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В январе этого года в Роспотребнадзоре подсчитали, что, по сравнению с 2009 годом, россияне стали пить на треть меньше. В 2017-м среднедушевое потребление алкоголя в России составило более 10 литров на человека в год, а шесть лет назад на каждого жителя страны приходилось 15 литров спиртного.

В феврале 2016 года эксперты Euromonitor опубликовали рейтинг самых пьющих стран. Первое место в этом списке заняла Южная Корея с 13,7 порции алкоголя в неделю. Второе место досталось России с 6,3 порции, третье — Филиппинам. Граждане этой страны потребляют 5,4 порции алкоголя в неделю. Литва в топ-10 не попала.

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