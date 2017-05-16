Бесплатный концерт под открытым небом пройдет в столице
Делегация Евросоюза в РМ организует в пятницу вечером в столичном парке Штефана чел Маре концерт симфонической в музыки.
Делегация Евросоюза в РМ организует в пятницу вечером в столичном парке Штефана чел Маре концерт симфонической в музыки.
Как сообщает vesti.md, Национальный молодежный оркестр Молдовы исполнит на нем шедевры классической музыки великих европейских композиторов: Жоржа Бизе, Франция; Антонина Дворжака, Чехия; Вольфганга Амадея Моцарта, Австрия; Хуго Альвена, Швеция; Ференца Листа, Венгрия; Иоганна Себастьяна Баха, Германия; Джордже Энеску, Румыния; Яна Сибелиуса, Финляндия; Фредерика Шопена, Польша, а также множество других композиций.
Концерт состоится в рамках Фестиваля европейской культуры. Вход бесплатный.