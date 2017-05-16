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16 мая, источник: РБК

Правительство утвердило правовой статус космонавтов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал новое постановление о космонавтах, определяющее их правовой статус. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Reuters

Согласно ему, космонавтам необходимо «соответствовать профессиональным и медицинским требованиям», установленным «Роскосмосом», а также пройти конкурсный отбор и квалификационную аттестацию для того, чтобы быть принятыми на свою должность.

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Кроме того, в постановлении оговаривается, что космонавты имеют право на получение медицинской помощи, специализированное жилье, предоставляемое на период профессиональной деятельности, и доступ к технической документации на пилотируемые космические объекты. Также космонавты, согласно документу, имеют право знать всю «достоверную информацию» о пилотируемом космическом полете, в котором принимают участие, а по результатам миссии — представлять собственные идеи и замечания по ее улучшению.

Помимо этого в постановлении прописаны обязанности космонавтов. Среди них, в том числе, в документе указывается на необходимость космонавтов информировать специалистов об ухудшении здоровья, а также важность участия космонавтов в «пропаганде достижений» России в пилотируемой космонавтике. ​

Ранее, 22 апреля, заявление об уходе из отряда космонавтов написал Геннадий Падалка. Свое решение он объяснил отсутствием у него «перспективы на полет». «Надоело бездельничать», — заявлял он.

Спустя два дня после этого стало известно о том, что «Роскосмос» планирует освободить от занимаемых должностей еще трех космонавтов, а именно — заместителя командира отряда космонавтов Сергея Ревина и двух космонавтов-испытателей — Сергея Волкова и Александра Самокутяева.

Вице-премьер России и председатель наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин позже пояснил, что эти увольнения были связаны с плановым обновлением летного отряда, а также перспективами развития космонавтики.

Справка
Как стать космонавтом?«Роскосмос» объявил об открытом конкурсе в отряд космонавтов.
Комментарии
1
Сергей Смирнофф
Он сказал-поехали! И запил водой.
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