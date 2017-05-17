Препараты от инсульта и инфаркта будут производить в России

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Уже в ближайшие месяцы выпуск самых популярных препаратов для лечения инсульта и инфаркта будет локализован в нашей стране. Производство в России инновационных тромболитиков и другие пути развития отечественного фармрынка производители медикаментов и эксперты в области здравоохранения обсудили на открывшемся во вторник в Санкт-Петербурге Российском фармацевтическом форуме.

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров рассказал, что фармацевтический рынок остается одним из самых коррупционных. И многие законопроекты направлены на решение этой проблемы. При этом рано или поздно, по словам депутата, мы придем к лекарственному страхованию — возмещению пациентов расходов на препараты. Замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб отметил рост фармацевтического рынка в России. Например, в 2016 году доля российских компаний, занимающихся производством препаратов против ВИЧ, выросла с 23 до 28%. Доля отечественных препаратов от туберкулеза выросла с 49 до 74%. — Мы нацелены на то, чтобы фармкомпании создавали не только готовые лекарственные формы, но и могли инвестировать в разработку своих препаратов, — отметил Сергей Цыб. Особенно, по словам замминистра, государство нацелено на дополнительную поддержку производства препаратов полного цикла в России. На форуме обсуждаются различные механизмы поддержки фармацевтических компаний при реализации проектов на территории РФ. И, по словам Сергея Цыба, в министерство поступило уже семь заявок на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

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Одни из самых востребованных на российском рынке — тромболитические препараты. Инсульт находится на третьем месте в мире среди причин смерти. В России, по данным Минздрава, в 2015 году были госпитализированы 583 673 человека с инсультом. И если еще несколько лет назад только 8% перенесших инсульт возвращались к прежней жизни, а остальные получали инвалидность, то сейчас доля пациентов с хорошим функциональным восстановлением составила 60% от числа всех больных, выписанных из стационаров. Тем не менее наша страна по-прежнему остро нуждается в тромболитиках, поскольку терапия этими препаратами позволяет существенно снизить смертность больных с инсультом и вдвое — с острым инфарктом миокарда. Президент фармацевтической компании «НПО Петровакс Фарм» Елена Архангельская рассказала, что уже в июне этого года в России будет налажен выпуск первых серий тромболитиков «Актилизе» и «Метализе». — Это биотехнологические препараты, и их производство — одно из самых сложных. Наш проект — социально значимый для россиян, — пояснила Елена Архангельская. Уже в этом году на рынок выйдет 30−50 тыс. упаковок нового лекарства, а позже объем позволит охватить всех пациентов. В 2019 году в России заработает полный цикл производства инновационных биотехнологических тромболитиков. То есть международные лекарства станут локализованными российскими препаратами полного цикла.

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