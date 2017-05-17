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12:05 (мск), источник: Известия

Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО

Деятельность подставных автоюристов стала крупным теневым бизнесом.

Источник: РИА "Новости"
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Доля выплат по ОСАГО, которые получили от страховых компаний мошенники, а не реально пострадавшие в ДТП, в 2016 году достигла половины, что на 7 процентных пунктов больше показателя за 2015 год. А по сравнению с 2011 годом доля выплат, которые пришлись на долю подставных автоюристов, выросла более чем в три раза. Об этом говорится в обзоре Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). По словам экспертов, решить проблему должен закон о натуральном возмещении по ОСАГО.

В исследовании НАФИ со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков указано, что в 2016 году объем страховых выплат по ОСАГО по решению суда составил 13,142 млрд рублей.

В то же время объем нестраховых выплат (сопутствующий урон по аварии, в том числе моральный ущерб и выплаты автотуристам) составил 13,159 млрд рублей. Таким образом, в общем объеме страховых и нестраховых выплат доля последних превысила 50%, указали в НАФИ.

Мошенники-автоюристы делают ставку на то, что человек, попавший даже в незначительное ДТП, находится в состоянии аффекта.

Злоумышленники пользуются этим, чтобы получить от водителей подпись на необходимых документах и стать посредниками в общении со страховщиками. При этом они предлагают переуступить им права требования или оформить на них доверенность с правом получения всех выплат по страховому случаю.

После этого посредник подает иск в суд. Выиграв процесс, мошенники получают выплаты, которые не доходят до водителей. В то же время попавшие в ДТП платят налоги за получение страховой выплаты.

Также автоюристы-мошенники часто берут с водителей расписки о том, что они не имеют претензий. В случае если попавший в ДТП захочет в суде вернуть положенную ему страховую выплату, мошенник сможет предъявить расписку. У некоторых автоюристов-мошенников имеются поддельные доверенности. В результате мошенник берет задаток, затем затягивает судебное разбирательство, вынуждая жертву оплачивать всё новые расходы, а в итоге проигрывает дело.

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Решить проблему должен помочь закон о натуральном возмещении по ОСАГО, принятый 28 апреля.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, рост доли выплат мошенникам в ОСАГО связан с тем, что на рынке орудуют уже не просто мошенники-одиночки, а целые организованные преступные группы.

— Постепенно эта деятельность стала крупным теневым бизнесом, — пояснил Игорь Юргенс. — Сложности возникают с тем, что доказать виновность преступника, пытающегося получить страховую выплату мошенническим путем, достаточно сложно. Для этого необходимо проводить тщательные расследования. В самих страховых компаниях уже сформированы целые подразделения, которые занимаются расследованием таких случаев.

По его словам, после обнаружения мошенника страховая компания направляет заявление в полицию. Но проблема заключается в том, что в системе правоохранительных органов отсутствуют специалисты, которые разбираются в данной тематике, так называемые страховые детективы. В результате уголовные дела возбуждаются по малому числу заявлений, а до суда доходят единицы.

В пресс-службе «Росгосстраха» отметили, что мошеннические «схемы» привели к тому, что стоимость страхового случая в некоторых регионах достигает 120 тыс. рублей.

По словам замгендиректора по розничным видам страхования компании «Согласие», из-за мошенников убыточность ОСАГО в некоторых регионах достигает 300%.

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По мнению Игоря Юргенса, судам нужно контролировать строгое соблюдение претензионного порядка, взыскивать расходы на представителя, на экспертизу в разумных пределах, соизмерять размер штрафов и пеней с ценой иска. По словам эксперта, ГУ МВД должно создать специализированную группу по расследованию фактов страхового мошенничества, в том числе организовать единый адрес для обращения физических лиц и страховых компаний по фактам страхового мошенничества.

— Страхователю при ДТП следует помнить о том, что нужно обращаться к своему страховщику, а не к услугам посредников, — указал президент РСА и ВСС. — Именно это действие в дальнейшем обезопасит автовладельца. Закон о натуральном возмещении в ОСАГО как раз и принимался для того, чтобы убрать прослойку людей, заинтересованных в получении наличных денег.

Но, по словам эксперта, позитивное влияние новых норм произойдет не сразу, а через какое-то время — полгода-год.

Комментарии
2
СМЕРШ 3 УФ
Какое же это мошенничество?
Это же элементарное "Вор у вора палку украл"!
Какое обществу до этого дело?
Пусть службы безопатсности страховых компаний и разираются с этим - в тариф их услуги и затраты заложены и мы уже раз это оплатили! Поэтому еще и менты, ЗА НАШ С ВАМИ СЧЕТ СУЩЕСТВУЮЩИЕ, не должны за НАШ С ВАМИ счет, опять таки, заниматься этим "конфликтом хозяйствующих субъектов"!
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Василий Фесин
Пошуршите "сверху" ,в думе,,,Без них не обошлось.
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