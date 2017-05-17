Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО

Источник: РИА "Новости"

Доля выплат по ОСАГО, которые получили от страховых компаний мошенники, а не реально пострадавшие в ДТП, в 2016 году достигла половины, что на 7 процентных пунктов больше показателя за 2015 год. А по сравнению с 2011 годом доля выплат, которые пришлись на долю подставных автоюристов, выросла более чем в три раза. Об этом говорится в обзоре Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). По словам экспертов, решить проблему должен закон о натуральном возмещении по ОСАГО. В исследовании НАФИ со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков указано, что в 2016 году объем страховых выплат по ОСАГО по решению суда составил 13,142 млрд рублей. В то же время объем нестраховых выплат (сопутствующий урон по аварии, в том числе моральный ущерб и выплаты автотуристам) составил 13,159 млрд рублей. Таким образом, в общем объеме страховых и нестраховых выплат доля последних превысила 50%, указали в НАФИ.

Мошенники-автоюристы делают ставку на то, что человек, попавший даже в незначительное ДТП, находится в состоянии аффекта.

Злоумышленники пользуются этим, чтобы получить от водителей подпись на необходимых документах и стать посредниками в общении со страховщиками. При этом они предлагают переуступить им права требования или оформить на них доверенность с правом получения всех выплат по страховому случаю. После этого посредник подает иск в суд. Выиграв процесс, мошенники получают выплаты, которые не доходят до водителей. В то же время попавшие в ДТП платят налоги за получение страховой выплаты. Также автоюристы-мошенники часто берут с водителей расписки о том, что они не имеют претензий. В случае если попавший в ДТП захочет в суде вернуть положенную ему страховую выплату, мошенник сможет предъявить расписку. У некоторых автоюристов-мошенников имеются поддельные доверенности. В результате мошенник берет задаток, затем затягивает судебное разбирательство, вынуждая жертву оплачивать всё новые расходы, а в итоге проигрывает дело.

Решить проблему должен помочь закон о натуральном возмещении по ОСАГО, принятый 28 апреля. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, рост доли выплат мошенникам в ОСАГО связан с тем, что на рынке орудуют уже не просто мошенники-одиночки, а целые организованные преступные группы. — Постепенно эта деятельность стала крупным теневым бизнесом, — пояснил Игорь Юргенс. — Сложности возникают с тем, что доказать виновность преступника, пытающегося получить страховую выплату мошенническим путем, достаточно сложно. Для этого необходимо проводить тщательные расследования. В самих страховых компаниях уже сформированы целые подразделения, которые занимаются расследованием таких случаев. По его словам, после обнаружения мошенника страховая компания направляет заявление в полицию. Но проблема заключается в том, что в системе правоохранительных органов отсутствуют специалисты, которые разбираются в данной тематике, так называемые страховые детективы. В результате уголовные дела возбуждаются по малому числу заявлений, а до суда доходят единицы.

В пресс-службе «Росгосстраха» отметили, что мошеннические «схемы» привели к тому, что стоимость страхового случая в некоторых регионах достигает 120 тыс. рублей.

По словам замгендиректора по розничным видам страхования компании «Согласие», из-за мошенников убыточность ОСАГО в некоторых регионах достигает 300%.

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