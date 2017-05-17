Разрушенные участки улицы Байкальской ремонтируют в Иркутске.

Защитное покрытие положили чуть больше года назад, но потока автомобилей оно не выдержало — при укладке в состав добавили мало битума. В марте градоначальник Дмитрий Бердников поручил недостатки исправить.

К сегодняшнему дню отрезок от Волжской до Баргузина — это около километра — подрядчик переделал за свой счёт.