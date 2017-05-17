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03:10 (мск), источник: Вести Иркутск

Разрушенные участки улицы Байкальской ремонтируют в Иркутске

Разрушенные участки улицы Байкальской ремонтируют в Иркутске.

Источник: Вести Иркутск

Разрушенные участки улицы Байкальской ремонтируют в Иркутске.

Защитное покрытие положили чуть больше года назад, но потока автомобилей оно не выдержало — при укладке в состав добавили мало битума. В марте градоначальник Дмитрий Бердников поручил недостатки исправить.

К сегодняшнему дню отрезок от Волжской до Баргузина — это около километра — подрядчик переделал за свой счёт.

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