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03:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Жизненно важный мост вернут жителям Приморья

Жители села Лукьяновка Красноармейского района Приморья жалуются на то, что властями не решается проблема восстановления автомобильного движения по мостовому переходу через реку Уссурка, который был смыт осенью прошлого года тайфуном Лайонрок, сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

Поэтому эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае добиваются ввода в эксплуатацию данного мостового перехода.

Изучив ситуацию и встретившись с местными жителями, представителями властей и местным предпринимателем, который на собственные средства уже восстановил мост, эксперты выяснили, что на сегодняшний день контракт с предпринимателем не заключен, и власти не торопятся решать данный вопрос.

Из-за этого очень страдают местные жители, которые не могут пользоваться восстановленным дорожным сооружением. Они вынуждены делать крюк более 200 километров по разбитым местным дорогам, чтобы добраться до районного центра, федеральной трассы или железной дороги.

Кроме того, жители Лукьяновки и окрестностей также оказались практически лишены медицинской помощи, так как местного медработника здесь нет.

Активисты ОНФ держат ситуацию на контроле и в ближайшее время направят в органы прокуратуры обращение по данному вопросу.

Татьяна Данилова.

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