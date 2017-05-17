Жизненно важный мост вернут жителям Приморья

Поэтому эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае добиваются ввода в эксплуатацию данного мостового перехода.

Изучив ситуацию и встретившись с местными жителями, представителями властей и местным предпринимателем, который на собственные средства уже восстановил мост, эксперты выяснили, что на сегодняшний день контракт с предпринимателем не заключен, и власти не торопятся решать данный вопрос.

Из-за этого очень страдают местные жители, которые не могут пользоваться восстановленным дорожным сооружением. Они вынуждены делать крюк более 200 километров по разбитым местным дорогам, чтобы добраться до районного центра, федеральной трассы или железной дороги.

Кроме того, жители Лукьяновки и окрестностей также оказались практически лишены медицинской помощи, так как местного медработника здесь нет.

Активисты ОНФ держат ситуацию на контроле и в ближайшее время направят в органы прокуратуры обращение по данному вопросу.

Татьяна Данилова.