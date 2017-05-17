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03:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Концерт в честь Дня семьи устроят в Железнодорожном районе Хабаровска

19 мая в Железнодорожном районе города состоится концерт «Истоки», посвященный Международному дню семьи.

Мероприятие пройдет в центре «Восхождение» в 18:30. Пришедших поздравит районный совет женщин. Также 27 семей получат благодарственные письма от комитета по управлению районом и центра «Восхождение». Перед ними выступят творческие коллективы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу комитета.

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