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03:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Электронные табло на остановках во Владивостоке не работают из-за перезагрузки сервера

К тому же часть из устройств вышли из строя.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 мая, PrimaMedia.

Электронные табло на остановках во Владивостоке, показывающие время прибытия автобуса, не работают уже несколько недель из-за перезагрузки сервера. К тому же часть из них были демонтированы из-за неисправностей и в силу истечения срока работы, пояснили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

«Мы уже привыкли ориентироваться на эти табло, которые показывают время прибытия нужного автобуса. А теперь экраны показывают просто песочные часы. И такая ситуация и в центре, и на Комарова, и на Некрасовской, да и на других остановках», — сообщили в редакцию читатели агентства.

В администрации Владивостока подтвердили, что часть электронных табло в приморской столице действительно не работает. Причин этому несколько.

«Во-первых, в эти дни происходит перезагрузка сервера. Головной офис провайдера находится в Рязани. На то, чтобы перезагрузка прошла успешно, требуется несколько дней. Во-вторых, несколько табло вышли из строя и их пришлось демонтировать. Для нескольких из них заказаны запчасти из Нижнего Новгорода, но 5−6 табло восстановлению не подлежат и будут списаны. Они были закуплены в 2011 году и срок их работы истек. При этом закуплены три новых табло, в ближайшее время они будут установлены на остановках Владивостока», — отметила сотрудник пресс-службы мэрии.

В муниципальном казенном учреждении «Автоматизированный диспетчерский центр» рассказали, что одно табло — на площади Семеновской — во время майских праздников было испорчено вандалами: неизвестные расшатали столб, на котором было закреплено электронное табло, и специалисты предприятия были вынуждены демонтировать конструкцию. В эти дни, при взаимодействии с компанией «Примзнак», готовится монтаж нового столба.

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