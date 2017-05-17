Электронные табло на остановках во Владивостоке не работают из-за перезагрузки сервера
К тому же часть из устройств вышли из строя.
К тому же часть из устройств вышли из строя.
Владивосток, 17 мая, PrimaMedia.
Электронные табло на остановках во Владивостоке, показывающие время прибытия автобуса, не работают уже несколько недель
«Мы уже привыкли ориентироваться на эти табло, которые показывают время прибытия нужного автобуса. А теперь экраны показывают просто песочные часы. И такая ситуация и в центре, и на Комарова, и на Некрасовской, да и на других остановках», — сообщили в редакцию читатели агентства.
В администрации Владивостока подтвердили, что часть электронных табло в приморской столице действительно не работает. Причин этому несколько.
«Во-первых, в эти дни происходит перезагрузка сервера. Головной офис провайдера находится в Рязани. На то, чтобы перезагрузка прошла успешно, требуется несколько дней.
В муниципальном казенном учреждении «Автоматизированный диспетчерский центр» рассказали, что одно табло — на площади Семеновской — во время майских праздников было испорчено вандалами: неизвестные расшатали столб, на котором было закреплено электронное табло, и специалисты предприятия были вынуждены демонтировать конструкцию. В эти дни, при взаимодействии с компанией «Примзнак», готовится монтаж нового столба.