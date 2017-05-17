Телекомпания «Губерния» откажется от 6ТВ

Телекомпания «Губерния» сообщила об изменениях, которые ждут ее зрителей с первого дня лета.



— С 1 июня мы полностью переведем свое ТВ-вещание в Хабаровске в цифровые среды доставки сигнала до телезрителей. Сегодня это Более 25 кабельных операторов в Хабаровске и крае, интернет-операторы и спутниковые операторы (НТВ+, Орион) Совокупно это гарантирует охват более 1,2 млн жителей Хабаровского края, в том числе, 550 тысяч хабаровчан. Во всех этих средах канал «Губерния» будет привязан к 21-й кнопке. Одновременно с этим мы полностью отказываемся от бренда 6ТВ, — комментирует генеральный директор медиахолдинга «Губерния» Олег Крючек.



Согласно опросу, проведенному федеральным агентством Страна-Онлайн, «Губернию» смотрят 74% хабаровчан старше 18 лет. А знают — так и все 97%. В такой ситуации руководство холдинга не видит смысла тратить свои силы на промо и содержание двух идентичных каналов.



Поэтому от 6ТВ принято решение отказаться. Телекомпания также сообщает, что к осени будет построена новая современная студия, в эфире появятся новые программы и рубрики. А еще принципиально улучшится качество сигнала.