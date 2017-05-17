Бриллиантовые серьги проданы за рекордные 57 млн долларов
На аукционе «Сотбис» в Швейцарии за сумму в 57,4 млн долларов проданы бриллиантовые серьги почти в 16 карат каждая. Это самая высокая цена, которую
На аукционе «Сотбис» в Швейцарии за сумму в 57,4 млн долларов проданы бриллиантовые серьги почти в 16 карат каждая. Это самая высокая цена, которую
В то же время уплаченная сумма оказалась существенно ниже первоначальных оценок: за лот ожидалось выручить 70 млн долларов.
Оба камня лишены каких бы то ни было изъянов и были добыты в шахтах ЮАР. Покупатель сережек предпочел остаться неизвестным.
Серьги получили название «Апполон и Артемида». Они полностью идентичны за исключением цвета — бриллиант «Артемида» розовый, а «Аполлон» — голубой.
В связи с этим стоимость бриллантов также различается. Камень «Артемида» был продан за 15,5 млн долларов, а «Аполлон» — за 42,5 млн.
Такая разница в цене объясняется тем, что голубые бриллианты встречаются реже, чем розовые.