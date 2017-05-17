Бриллиантовые серьги проданы за рекордные 57 млн долларов

В то же время уплаченная сумма оказалась существенно ниже первоначальных оценок: за лот ожидалось выручить 70 млн долларов.

На аукционе Sotheby’s установлен мировой рекорд цены для драгоценных камней

Оба камня лишены каких бы то ни было изъянов и были добыты в шахтах ЮАР. Покупатель сережек предпочел остаться неизвестным.

Серьги получили название «Апполон и Артемида». Они полностью идентичны за исключением цвета — бриллиант «Артемида» розовый, а «Аполлон» — голубой.

В связи с этим стоимость бриллантов также различается. Камень «Артемида» был продан за 15,5 млн долларов, а «Аполлон» — за 42,5 млн.

Такая разница в цене объясняется тем, что голубые бриллианты встречаются реже, чем розовые.