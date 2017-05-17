Крупная акула взбодрила приморцев (видео)

Двое владивостокцев отправились сегодня на катере на рыбалку в Уссурийский залив. Около шести утра в районе бухты Лазурная (Шамора) на одну из снастей клюнула крупная рыба, которая, после того, как ее удалось подтянуть к борту лодки, оказалась акулой.

— Рыбу вываживали минут пятьдесят, — пояснил один из рыбаков, Михаил. — После того, как подтянули акулу к борту, оказалось, что была длиной около трех метров. По крайней мере, в катер, ширина которого около двух с половиной метров, она бы точно не поместилась. Поэтому мы не сильно расстроились, когда, в конце концов, рыба сорвалась. Брать ее в руки было страшновато.

Рыбак добавил, что ничего, кроме этой акулы, им в это утро не попалось, хотя на соседних лодках их коллеги порыбачили неплохо. Но яркие эмоции, полученные при вываживании акулы, компенсировали отсутствие улова.

Что касается вида акулы, которая едва не стала трофеем рыбаков, то рыбаки сходятся во мнении, что это, скорее всего, была крупная сельдевая акула. Но не исключено, что это могла быть и некрупная большая белая акула, или какой-то иной вид.

Улугбек Тимуридов.