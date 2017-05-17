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04:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Учения метеорологов ВВО состоялись в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошли учения специалистов гидрометеорологической службы ВВО.

В их рамках военнослужащие получили данные с орбитальных космических аппаратов. Кроме того, они подготовили метеосводку для военной авиации. Специалисты определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

Также военнослужащие получили данные о ледовой обстановке на водных бассейнах северных территорий Дальнего Востока, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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