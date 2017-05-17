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04:54 (мск), источник: Вести Приморье

Главная ярмарка Приморья будет работать один день

Сельскохозяйственная ярмарка развернется на центральной площади Владивостока в пятницу, 19 мая. В связи с проведением полумарафона «ЗаБег» в субботу, 20 мая, ярмарки не будет, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента лицензирования и торговли Приморского края, на этой неделе общегородская ярмарка будет работать один день.

«Ярмарка будет работать 19 мая с 8.00 до 19.00. В связи с подготовкой к проведению спортивно-массового мероприятия “ЗаБег” 20 мая ярмарки не будет», — сообщили специалисты.

Жители и гости края смогут приобрести здесь картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.

По мнению вице-губернатора края Дениса Бочкарева, ярмарки — один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать свою продукцию без посредников.

Напомним, в муниципалитетах края по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского проводятся ежедневные продовольственные ярмарки. Подробную информацию о них в каждом районе можно узнать здесь.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке нашим товаропроизводителям.

«Потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе», — подчеркнул глава государства.

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