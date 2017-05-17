В роддоме Ангарска недокармливали рожениц
В Ангарском перинатальном центре стоимость питания одной пациентки в 2016 году составляла 98,5 рублей в день, при этом денег хватило бы кормить на 114 рублей (это уровень предыдущего года).
В Ангарском перинатальном центре стоимость питания одной пациентки в 2016 году составляла 98,5 рублей в день, при этом денег хватило бы кормить на 114 рублей (это уровень предыдущего года).
Об этом заявила аудитор
Главврач Ангарского перинатального центра Наталья Бреус отметила, что вопросы организации питания в целом пересмотрены, сейчас его стоимость составляет 140 рублей в день.
Аудиторы КСП отметили, что перинатальные центры вели деятельность, не предусмотренные их уставами. В частности, в Ангарске оказывались сервисные услуги повышенной комфортности. Аудиторы указали также на высокий уровень совмещения должностей,
Главврач Иркутского перинатального центра Ирина Ежова поблагодарила аудиторов КСП за проведенную проверку, выявившую ряд замечаний, которые в ближайшее время предстоит устранить.