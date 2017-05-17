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04:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

В роддоме Ангарска недокармливали рожениц

В Ангарском перинатальном центре стоимость питания одной пациентки в 2016 году составляла 98,5 рублей в день, при этом денег хватило бы кормить на 114 рублей (это уровень предыдущего года).

Об этом заявила аудитор Контрольно-счётной палаты Иркутской области Ольга Ризман 16 мая 2017 года на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания, сообщает пресс-служба ЗС. В Иркутском перинатальном центре стоимость питания составляет 126,6 рублей. Председатель комиссии Геннадий Нестерович заявил о недопустимости такой разницы по стоимости питания.

Главврач Ангарского перинатального центра Наталья Бреус отметила, что вопросы организации питания в целом пересмотрены, сейчас его стоимость составляет 140 рублей в день.

Аудиторы КСП отметили, что перинатальные центры вели деятельность, не предусмотренные их уставами. В частности, в Ангарске оказывались сервисные услуги повышенной комфортности. Аудиторы указали также на высокий уровень совмещения должностей, из-за чего персонал перегружен.

Главврач Иркутского перинатального центра Ирина Ежова поблагодарила аудиторов КСП за проведенную проверку, выявившую ряд замечаний, которые в ближайшее время предстоит устранить.

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