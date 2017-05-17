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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бездетную иркутянку записали в матери без её ведома

Судебные приставы Иркутска, которые попытались взыскать алименты в размере более 100 тыс. рублей с гражданки А. в пользу десятилетнего ребёнка, обнаружили ошибку.

Как сообщает 17 мая 2019 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, каково же было удивление судебного пристава, когда после ознакомления с документами женщина пояснила, что не является матерью данного ребёнка, более того, у неё вообще никогда не было детей.

Гражданка обратилась в Свердловский районный суд Иркутска с иском об оспаривании материнства и освобождении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Исковые требования были удовлетворены на основании заключения экспертизы ДНК, которая подтвердила, что женщина не является биологической матерью ребёнка. Судом установлено, что при рождении ребёнка в актовую запись были внесены сведения о матери со слов рожавшей женщины. Каким образом и кем были указаны данные гражданки А. в графе «мать» в свидетельстве о рождении ребенка, осталось неизвестным. Алименты взыскивали опекуны девочки, поскольку биологическая мать её бросила.

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