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06:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Экстренно севший в Братске Boeing отремонтируют за две недели

Двигатель самолета не подлежит восстановлению.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийный Boeing 787 Dreamliner будет находиться в аэропорту Братска еще две недели. Именно столько времени потребуется для ремонта воздушного судна. Японские специалисты сейчас проводят диагностику двигателей и заказывают необходимые запчасти. Предварительная проверка показала, что вышедший из строя двигатель восстановлению не подлежит. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Братска.

Напомним, 12 мая аэропорт Братска принял незапланированный международный рейс авиакомпании All Nippon Airways Токио — Дюссельдорф. Летевший из Японии в Германию Boeing был вынужден изменить свой маршрут из-за сбоев в работе одного из двух двигателей. Взлетно-посадочная полоса братского аэропорта способна принять любой тип самолетов, поэтому в экстренных случаях может использоваться как запасная. Пока борт вырабатывал топливо, по тревоге были подняты пожарные и скорая помощь. Лайнер приземлился благополучно, никто из 121-го пассажира и 12-ти членов экипажа не пострадал.

«В Братск был вызван резервный борт из Токио, чтобы транспортировать пассажиров в Дюссельдорф. Борт прибыл в 08.00 следующих суток. Пассажиры были транспортированы на новый самолет, багаж перегружен. Пассажиры благополучно в 10.00 вылетели по назначению. Так как ожидание было долгим, аэропорт предложил транспортировать пассажиров в санаторий. Были организованы автобусы, сопровождение, но компания приняла решение оставить пассажиров на борту», — отметила представитель авиакомпании All Nippon Airways Наталья Шульгина.

13 мая из Японии прилетели трое механиков, которые занялись аварийным бортом.

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