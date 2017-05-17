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06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Столбы» признаны самым популярным заповедником России

Компания Mindscan провела мониторинг интернет-СМИ и соцсетей.

Заповедник «Столбы» стал лидером журналистского и народного рейтинга популярных природоохранных зон России. Об этом свидетельствуют исследования системы мониторинга интернет-СМИ и социальных сетей Mindscan.

В средствах массовой информации за последние полгода самыми популярными заповедниками признаны «Столбы», «Баргузинский» (Республика Бурятия), «Крымский» (Республика Крым), «Кавказский» (Республика Адыгея) и «Кроноцкий» (Камчатский край). В Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и LiveJournal лидируют также «Столбы», на втором месте — национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область), а заповедник «Крымский» стал третьим.

В пресс-службе «Столбов» добавили, что некоторые природоохранные зоны часто меняют свои позиции в рейтинге. Однако наиболее устойчивое положение по числу упоминаний исследователи отмечают у лидеров списка.

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