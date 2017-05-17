Главный судебный пристава края выступит перед хабаровчанами с открытой лекцией

Хабаровск, 17 мая, AmurMedia.

Открытая лекция исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю — главного судебного пристава края Анатолия Касьяненко состоится 19 мая. Приглашаются студенты и представители СМИ, сообщает ИА AmurMedia.

19 мая 2017 года в 15 часов в актовом зале Дальневосточного института управления (ул. Муравьева-Амурского, 33) выступит исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю — главного судебного пристава края Анатолий Касьяненко с открытой лекцией на тему: «Место и роль государственного органа принудительного исполнения в системе обеспечения прав и свобод граждан на территории Хабаровского края».

К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся юридических и управленческих направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования и представители средств массовой информации.