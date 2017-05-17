Главный судебный пристава края выступит перед хабаровчанами с открытой лекцией
К участию приглашаются студенты и представители средств массовой информации.
К участию приглашаются студенты и представители средств массовой информации.
Хабаровск, 17 мая, AmurMedia.
Открытая лекция исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю — главного судебного пристава края Анатолия Касьяненко состоится 19 мая. Приглашаются студенты и представители СМИ, сообщает ИА AmurMedia.
19 мая 2017 года в 15 часов в актовом зале Дальневосточного института управления (ул.
К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся юридических и управленческих направлений подготовки (специальностей) образовательных организаций высшего образования и представители средств массовой информации.