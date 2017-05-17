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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Около 4 моста в Красноярске оборудуют остановку для электрички

Строительство платформы планируется закончить в конце 2017 года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске в новом микрорайоне «Тихие зори» запланировано строительство железнодорожной платформы. Заказчик — компания РЖД — объявил торги по выбору подрядчика. Начальная стоимость контракта составит 6,9 млн рублей. Документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Новая остановка для электротранспорта должна появиться между станциями «Енисей» и «Дивногорск». Победителя аукциона выберут 15 мая. На выделенные деньги подрядчик должен обустроить остановку, навес, тротуары и переходы для пешеходов, а также оборудовать освещение на станции. Закончить работы планируется к концу 2017 года.

Добавим, что две платформы с навесами также собираются обустроить на ул. Калинина. Начальная цена контракта — 35,8 млн рублей. Аукцион проведут 8 июня.

В текущем году остановочные пункты для электричек оборудуют на платформах «Бобровый Лог» (Фан-парк «Бобровый лог», Дивногорское направление), «Тихие Зори» (ул. Свердловская), «Калинина» и «Северное шоссе». Также будет выполнено проектирование платформ на остановках «Камская» (направление Бугач — Красноярск-Северный), «Металлургов» и «Мясокомбинат».

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