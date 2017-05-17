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06:32 (мск), источник: ИА REGNUM

В одной из бухт Приморья нашли опасные для людей грибы

Сотрудники ДВО РАН заявили о значительном ухудшении экологической обстановки.

В бухте Троица, расположенной на территории Хасанского района Приморского края, обнаружены грибы, которые вызывают опасные заболевания и могут привести к летальному исходу. Научные сотрудники ДВО РАН уверены, что причинами такого загрязнения являются, в том числе отсутствие очистных сооружений и недостаточный контроль со стороны Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Учёные лаборатории морской микробиологии ТИБОХ ДВО РАН в рамках систематического мониторинга экологической обстановки в акваториях российского побережья Японского моря выявили в грунтах бухты Троица грибы вида Histoplasma capsulatum Darling, которые вызывают опасные заболевания — в особенности им подвержены пожилые граждане и люди со слабым иммунитетом. Гриб имеет несколько разновидностей, и в одном из случаев вызванная им инфекция может привести к летальному исходу.

«Обнаружение грибов этого вида указывает на высокую антропогенную нагрузку на акваторию бухты Троица. В первую очередь это связано с большим числом отдыхающих — на побережье бухты расположено множество баз отдыха. Одними из вероятных причин опасного загрязнения является также отсутствие очистных сооружений и недостаточный контроль со стороны органов Роспотребнадзора», — прокомментировали в ДВО РАН.

Об ухудшении экологической обстановки в бухтах залива Петра Великого научные сотрудники говорят с 2012 года, особенно это касается бухт Рисовая и Тизи, а также акватории близ посёлка Андреевка. Однако наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в районе порта Зарубино, вызванная загрязнением акватории тяжёлыми металлами и нефтепродуктами.

«Выявлено значительное ухудшение экологической обстановки, что, по нашему мнению, требует немедленного принятия мер, направленных на её нормализацию», — заключили в ДВО РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, меры экологической безопасности не соблюдаются также в приморском городе Находка, где многие годы местные жители вынуждены дышать угольной пылью. Стивидоры предпочитают платить штрафы, но не оборудовать свои терминалы средствами защиты окружающей среды и населения.

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