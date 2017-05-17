В Башкирии полиция вернула пенсионеру похищенную морскую свинку

Полицейский Благовещенска раскрыли нападение на квартиру пожилого жителя этого башкирского города.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в январе 2017 года злоумышленник пробрался в дом 63-летнего пенсионера. Молодой человек избил хозяина, забрал у него телевизор и любимую морскую свинку в клетке.

Грабителем оказался 21-летний местный житель, нигде не работающий. — Похищенный телевизор и морская свинка вернулись к законному хозяину. Мужчина дает показания, — сообщили в региональном МВД.

Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы по статье «Разбой».