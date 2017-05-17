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06:37 (мск), источник: ТАСС

Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь не исключен небольшой дождь.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе ветреную погоду с небольшим дождем.

«Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 11−13 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер ожидается северный, силой 7−12 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3−5 градусов, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится — будет переменная облачность с небольшим дождем. В Москве воздух прогреется до 16−18, по области — до 13−18 градусов. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.

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