Местами небольшой дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Московском регионе

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в среду в Московском регионе ветреную погоду с небольшим дождем. «Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 11−13 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер ожидается северный, силой 7−12 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью при переменной облачности местами вновь не исключен небольшой дождь. В столице столбики термометров покажут 3−5 градусов, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5−10 м/с.