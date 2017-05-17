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06:35 (мск), источник: Newslab.ru

Ночи в Красноярске снова станут холодными

В Красноярск возвращаются ночные заморозки, пройдет дождь со снегом.

Источник: Агентство «Москва»

В Красноярск возвращаются ночные заморозки — две следующие ночи будут самыми холодными на этой неделе. Во вторую половину недели горожан ждет промозглая погода.

Наименее оптимистичный прогноз на ближайшие дни дают специалисты gismeteo.ru, прогнозируя в ночь на пятницу до -3 °C, а Гидрометцентр прогнозирует в темное время суток до -1 °C. При этом днем тоже будет прохладно: сегодня в светлое время суток ожидается +8, +10 °C, завтра — +6, +7 °C, а в пятницу — от +9 до +12 °C.

В эти дни в столице края пройдет дождь со снегом. Ветер будет переменчивым: сегодня он будет дуть с северо-востока, завтра — с запада, а в последний рабочий день — с юго-запада.

Согласно предварительным данным, на выходных в городе снова потеплеет, однако дожди не отступят.

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