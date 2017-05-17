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06:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске провели первую операцию по уменьшению желудка

Операцию сделали врачи дорожной клинической больницы.

Жительнице Красноярска провели первую операцию по уменьшению размеров желудка (минигастрошунтирование). Такая операция, уверены врачи, поможет 160-килограммовой женщине избавиться от ожирения. Проводить минигастрошунтирование красноярским врачам помогал хирург из Санкт-Петербурга Владимир Самойлов.

Хирургическое вмешательство проводилось с помощью новейшего оборудования. Это позволяет пациентам быстрее восстанавливаться после операции и меньше испытывать боль. Операцию делают только в том случае, когда другие известные методы человеку не помогают.

«Выполняется специальная операция по уменьшению объема желудка и изменению хода желудочно-кишечного тракта для того, чтобы обойти те площади, через которые может пища всосаться и добавить килокалорий в организм», — рассказал директор дорожно-клинической больницы Георгий Карапетян.

Отметим, что полис ОМС пока не покрывает расходы на подобные хирургические вмешательства. Стоимость операции может доходить до 200 тысяч рублей.

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