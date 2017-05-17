В Красноярске провели первую операцию по уменьшению желудка
Операцию сделали врачи дорожной клинической больницы.
Операцию сделали врачи дорожной клинической больницы.
Жительнице Красноярска провели первую операцию по уменьшению размеров желудка (минигастрошунтирование). Такая операция, уверены врачи, поможет 160-килограммовой женщине избавиться от ожирения. Проводить минигастрошунтирование красноярским врачам помогал хирург из
Хирургическое вмешательство проводилось с помощью новейшего оборудования. Это позволяет пациентам быстрее восстанавливаться после операции и меньше испытывать боль. Операцию делают только в том случае, когда другие известные методы человеку не помогают.
«Выполняется специальная операция по уменьшению объема желудка и изменению хода
Отметим, что полис ОМС пока не покрывает расходы на подобные хирургические вмешательства. Стоимость операции может доходить до 200 тысяч рублей.