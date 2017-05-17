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06:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вывоз мусора со стройки стадиона «Енисей» возмутил активистов

Тонны отходов обнаружены на полях под Красноярском.

Активисты ОНФ возмутились вывозом мусора со стройки стадиона «Енисей» на земли сельскохозяйственного назначения. Рабочие складировали отходы на полях под Красноярском.

Как рассказали в пресс-службе организации, активисты нашли большую свалку в Березовском районе. Выяснилось, что условия госконтракта предписывают вывоз мусора со стадиона на официальный полигон, однако подрядчик выбрасывал отходы в неположенном месте. Площадь свалки составила около 2000 кв. метров.

После этого общественники направили запрос в природоохранную прокуратуру Красноярского края. В контрольном ведомстве подтвердили, что на официальный полигон вывозились не все отходы от старого стадиона. В итоге подрядчику внесено предписание об устранении нарушений, а специалисты сейчас оценивают причиненный природе ущерб.

Спустя некоторое время активисты вновь побывали на месте свалки. Собственник земельного участка рассказал, что строительные отходы были вывезены в другое место, подтвердив свои слова документами. Общественники заявили, что намерены снова обратиться в надзорные органы с просьбой дать оценку проведенным работам.

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