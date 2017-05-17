Вывоз мусора со стройки стадиона «Енисей» возмутил активистов
Тонны отходов обнаружены на полях под Красноярском.
Тонны отходов обнаружены на полях под Красноярском.
Активисты ОНФ возмутились вывозом мусора со стройки стадиона «Енисей» на земли сельскохозяйственного назначения. Рабочие складировали отходы на полях под Красноярском.
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После этого общественники направили запрос в природоохранную прокуратуру Красноярского края. В контрольном ведомстве подтвердили, что на официальный полигон вывозились не все отходы от старого стадиона. В итоге подрядчику внесено предписание об устранении нарушений, а специалисты сейчас оценивают причиненный природе ущерб.
Спустя некоторое время активисты вновь побывали на месте свалки. Собственник земельного участка рассказал, что строительные отходы были вывезены в другое место, подтвердив свои слова документами. Общественники заявили, что намерены снова обратиться в надзорные органы с просьбой дать оценку проведенным работам.