Вывоз мусора со стройки стадиона «Енисей» возмутил активистов

Активисты ОНФ возмутились вывозом мусора со стройки стадиона «Енисей» на земли сельскохозяйственного назначения. Рабочие складировали отходы на полях под Красноярском.

Как рассказали в пресс-службе организации, активисты нашли большую свалку в Березовском районе. Выяснилось, что условия госконтракта предписывают вывоз мусора со стадиона на официальный полигон, однако подрядчик выбрасывал отходы в неположенном месте. Площадь свалки составила около 2000 кв. метров.

После этого общественники направили запрос в природоохранную прокуратуру Красноярского края. В контрольном ведомстве подтвердили, что на официальный полигон вывозились не все отходы от старого стадиона. В итоге подрядчику внесено предписание об устранении нарушений, а специалисты сейчас оценивают причиненный природе ущерб.

Спустя некоторое время активисты вновь побывали на месте свалки. Собственник земельного участка рассказал, что строительные отходы были вывезены в другое место, подтвердив свои слова документами. Общественники заявили, что намерены снова обратиться в надзорные органы с просьбой дать оценку проведенным работам.