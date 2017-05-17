Украинцы спасают магазины во Вконтакте: как и куда уходят

Агентствам придется перераспределять рекламные бюджеты и переносить их в Facebook и Google.

Изменениям подвергнется и рекламный рынок. Об этом пишет Лига .

— Есть риск, что из-за этого поднимутся цены на рекламу. Ведь в том же Facebook ценообразование устроено по принципу аукциона, — рассказал директор агентства UaMaster Евгений Шевченко.

Также основатель агентства Roman.ua Роман Рыбальченко добавил, что реклама в Яндекс или Вконтакте была дешевле, чем реклама в Google или Facebook.

Напомним, вчера Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В частности, ограничения касаются блокировки социальных сетей Вконтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекса.