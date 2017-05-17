Украинцы спасают магазины во Вконтакте: как и куда уходят

Изменениям подвергнется и рекламный рынок. Об этом пишет Лига.
Агентствам придется перераспределять рекламные бюджеты и переносить их в Facebook и Google.
— Есть риск, что
Также основатель агентства Roman.ua Роман Рыбальченко добавил, что реклама в Яндекс или Вконтакте была дешевле, чем реклама в Google или Facebook.
Напомним, вчера Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. В частности, ограничения касаются блокировки социальных сетей Вконтакте и Одноклассники, а также сервисов Яндекса.