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07:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Формулу школьного питания вывели в Иркутской области

Стоимость бесплатного школьного питания или набор продуктов вместо него в Иркутской области с 2018 года начнут определять ежегодно с учётом потребности школьников разных возрастов и реального уровня цен.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения в закон «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», предложенные мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым, внесли 17 мая 2017 года на сессии Законодательного собрания. Напомним, бесплатное школьное питание получают дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин, теперь при расчёте стоимости бесплатного питания будут использовать набор продуктов, которые удовлетворяют не менее 30% суточной потребности в пищевых веществах и энергии для школьников разных возрастов, а также с учётом реального уровня цен. Логика такова — ребёнку нужно есть в день три раза, в том числе один раз (30% от нормы) — в школе.

Эту поправку в закон внесли депутаты Андрей Лабыгин, Артем Лобков и Алексей Козюра. Кроме того, теперь стоимость бесплатного школьного питания для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям будет рассчитываться дифференцировано. На основе этих данных правительство Иркутской области будет ежегодно рассчитывать сумму компенсации из регионального бюджета. Обновленный закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Сейчас порядок и условие оказания такой социальной поддержки устанавливает постановление правительства Иркутской области. Ранее Дмитрий Бердников заявлял, что важно законодательно закрепить размер стоимости бесплатного питания, чтобы выделяемые на это из бюджета деньги попали под контроль депутатов ЗС.

За девять лет стоимость бесплатного питания выросла единожды: с 1 января 2013 года — с 10 до 15 рублей в день на человека. Согласно недавнему постановлению правительства региона, с 1 сентября 2017 года сумма увеличится до 30 рублей. Между тем власти Иркутска приняли решение к 15 областным рублям доплачивать 43 городских рубля. В бюджете Иркутска на бесплатное питание в школах сейчас предусмотрено 170 млн рублей.

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