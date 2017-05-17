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08:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омске за невыплату зарплаты уволили директора стройфирмы

Один из совладельцев компании «Кредо-Строй» на год лишился права руководить предприятием.

За несвоевременную выплату зарплаты мировой судья наказал директора ООО «Кредо-Строй» Виталия Удовиченко дисквалификацией на год: в течение этого срока Удовиченко запрещено будет руководить фирмой.

По данным прокуратуры Омской области, в течение двух месяцев строительная организация «Кредо-Строй» не платила 43 работникам зарплату. Общая задолженность достигла 300 тысяч рублей. Прокуратура Советского округа внесла представление директору фирмы Виталию Удовиченко. Это представление стало последней каплей: в копилке у топ-менеджера уже имелись два административных штрафа за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Как предписывает закон, третье аналогичное нарушение привело к возбуждению административного дела по статье «Невыплата или неполная выплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Состоялся суд, итогом которого стало административное наказание для Удовиченко — дисквалификация сроком на один год.

Отметим, что в открытых интернет-источниках Виталий Удовиченко значится одним из двоих соучредителей ООО «Кредо-Строй».

Что касается работников компании, то часть зарплаты им уже выплатили. Прокуратура Советского округа обещала проконтролировать, чтобы задолженность была погашена полностью.

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