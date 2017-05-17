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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Народ у МРОТ. Кому надо поднять зарплату?

Недавнее совещание областной трудовой комиссии обнажило проблему — тысячи людей в области живут у черты бедности.

Председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко считает, что уровень зарплат в России и, в частности, в Кузбассе недопустимо низок. Так, по данным Росстата, средняя прошлогодняя зарплата по СФО составила 31383 рубля (по стране 36746 рублей), но в Кузбассе, далеко не маленьком и не самом бедном регионе, эта цифра значительно ниже — 29828 рублей. И ведь речь идёт только о средней величине, которая подобна средней температуре по больнице.

Южанину шуба не нужна.

Одной из причин низкого уровня зарплат Олег Васильевич называет падение цен на уголь. В начале 2018 года должны быть достигнуты показатели зарплат, предусмотренные майскими президентскими указами*, для врачей, учителей, социальных работников, работников культуры. Однако многие фактически работают на 1,5−2 ставки, чтобы получать нормальную зарплату — как по майским указам. В детских садах только воспитатели зарабатывают в месяц 26 тыс. рублей, а остальные (нянечки, повара, уборщики — их основная масса) вынуждены довольствоваться получкой от 7,5 до 9 тыс. При чём тут цены на уголь, объяснить сложно.

Слыша об очередном повышении зарплат, учителя вздыхают: «Лишь бы не понизили». Как правило, увеличиваются лишь гарантированные выплаты, т. е. оклад. Но стимулирующий фонд не меняется — ни у педагогов, ни у медицинских работников. Нередко организации сокращают стоимость баллов и различных надбавок, и доход педагога после «повышения» снижается.

Олег Маршалко уверен, что снизить социальную напряжённость в среде бюджетников можно, если реально увеличивать зарплаты. Для этого, во-первых, нужно довести размер МРОТ до величины прожиточного минимума (сейчас это 7500 и 9200 рублей соответственно) и законодательно определить состав минималки, включив в неё районный коэффициент и стимулирующие выплаты. Ведь на севере нужна шуба или пуховик, а не только майка и шорты. МРОТ у сибиряка должен быть выше, чем у южанина.

Во-вторых, власти и профсоюзы должны добиваться от работодателей заключения трёхсторонних соглашений и коллективных договоров, в которых прописано, сколько должен получать человек. Сейчас в Кузбассе такие соглашения подписывают лишь 78 компаний (и действуют 3,6 тыс. коллективных договоров). Но они почти не охватывают сферу строительства, торговли, малого бизнеса, где как раз процветают низкие зарплаты и серые схемы.

Льгот будет меньше?

Повсеместное заключение соглашений действительно может несколько улучшить ситуацию с нашими доходами, потому что по ним работодатель должен платить своим трудягам не меньше полутора прожиточных минимумов — т. е. около 14 тыс. рублей.

Владимир Чернов

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир ЧЕРНОВ считает, что значительное повышение зарплат всех бюджетников даже до 14 тыс. рублей повлечёт за собой чрезмерную нагрузку на областную казну. Варианты, как увеличить доходы кузбассовцев, есть, но пока они касаются увеличения их расходов. К примеру, можно оптимизировать систему льгот, прежде всего, в сфере ЖКХ, где компенсация оплаты некоторых коммунальных услуг за счёт бюджета составляет 30−50%.

«Бюджет один, он как кошелёк в семье. Его надо распределить так, чтобы решить основные проблемы», — считает Владимир Николаевич. Чиновники полагают, что сейчас целесообразнее работать с некоторыми крупными угледобывающими компаниями, которые зарабатывают деньги в Кузбассе, но налоги платят в другие регионы. Закон они не нарушают, но, выходит, не ценят Кузбасс, где зарабатывают свои капиталы, а могли бы помочь пополнить бюджет.

Частный сектор с ростом зарплат, конечно, должен справляться сам. Начальник департамента труда и занятости населения Кемеровской области Евгений Стёпин добавляет, что в прошлом году в Кемеровской области себя хорошо показала химическая промышленность. Также планирует увеличить свои мощности «Евразруда», «Нефтехимсервис» завершает очередной этап строительства Яйского НПЗ, идёт строительство животноводческого комплекса «Ариант-Сибирь» в Новокузнецке. Поэтому вполне возможно, что, если наша промышленность наберёт обороты, а власти достучатся до угольщиков, жить мы станем чуточку лучше.

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