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07:57 (мск), источник: СуперОмск

В Омске появится вузовская аллея

18 мая в Омске появится новая аллея. На этот раз за дело взялись студенты и педагоги Омского педуниверситета.

Инициатива приурочена в честь 85-летия вуза и к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов в нашей стране.

В этот день в 12:00 состоится мероприятие по закладке будущей аллеи. Место действия — перед главным корпусом Омского государственного педагогического университета на набережной Тухачевского.

«Реализация данного проекта стала возможной благодаря расширению границ студенческого сквера», — уточнил руководитель студенческого центра ОмГПУ и председатель профкома студентов Владимир Белоусов.

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