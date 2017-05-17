В Омске появится вузовская аллея
18 мая в Омске появится новая аллея. На этот раз за дело взялись студенты и педагоги Омского педуниверситета.
18 мая в Омске появится новая аллея. На этот раз за дело взялись студенты и педагоги Омского педуниверситета.
Инициатива приурочена в честь 85-летия вуза и к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов в нашей стране.
В этот день в 12:00 состоится мероприятие по закладке будущей аллеи. Место действия — перед главным корпусом Омского государственного педагогического университета на набережной Тухачевского.
«Реализация данного проекта стала возможной благодаря расширению границ студенческого сквера», — уточнил руководитель студенческого центра ОмГПУ и председатель профкома студентов Владимир Белоусов.