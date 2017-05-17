В Кузбассе пропали двое подростков

8 мая в Кемерове пропали два подростка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, несовершеннолетние самовольно покинули социально-реабилитационный центр. Сотрудникам правоохранительных органов известно, что подростки собирались добраться автостопом до Краснодарского края.

Приметы разыскиваемых:

— Максим Павлов. На вид 15−16 лет, среднего телосложения, рост 165 см, лицо овальное, волосы русые, глаза голубые, имеет татуировку «М» на кисти левой руки. Был одет в матерчатую куртку серого цвета, спортивные брюки и темные кроссовки.

— Ярослав Гончаров. На вид 16 лет, рост 180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в спортивную кофту темно-бордового цвета, спортивные черные брюки и кроссовки черного цвета.