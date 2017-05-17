В Кузбассе пропали двое подростков
Полиция просит помочь граждан, владеющих
Полиция просит помочь граждан, владеющих
8 мая в Кемерове пропали два подростка.
Как сообщает
Приметы разыскиваемых:
— Максим Павлов. На вид 15−16 лет, среднего телосложения, рост 165 см, лицо овальное, волосы русые, глаза голубые, имеет татуировку «М» на кисти левой руки. Был одет в матерчатую куртку серого цвета, спортивные брюки и темные кроссовки.
— Ярослав Гончаров. На вид 16 лет, рост 180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы
Полиция просит всех, кто