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08:19 (мск), источник: Моя Планета

СМИ рассказали о сервисе для путешественников, которые любят животных

Мировые СМИ обратили внимание на сайт Trusted Housesitters, который позволяет путешественникам бесплатно жить в разных местах по всему миру в обмен на уход за местными домашними животными.

Источник: Моя Планета
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Сервис, который существует уже несколько лет, но по какой-то причине до сих пор не обрел всемирную славу, позволяет вам жить в пункте назначения, завести хорошее знакомство с местными жителями и пообщаться с их домашними животными, пишет OMG Facts.

Концепция проста, как все гениальное. Многие люди, имеющие домашних питомцев, любят путешествовать, но братья меньшие выступают в качестве этакого якоря: зачастую как-то устроить их на время отъезда бывает весьма затруднительно. Сайт, о котором идет речь, решает проблему:

вы едете путешествовать, а в это время надежные, проверенные туристы из другого города или страны приезжают к вам и заботятся о ваших зверях.

Возможности, которые получает пользователь сервиса, выглядят очень привлекательно. Можно будет бесплатно пожить в вилле на берегу моря в Австралии, на ферме в живописном уголке Франции и других чудесных местах. Бонусом станет общение с собаками, кошками, кроликами, курочками или, например, лошадьми.

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Однако для того, чтобы все это получить, необходимо заработать себе репутацию надежной «сиделки». Сделать это, впрочем, как сообщается, довольно просто и не займет много времени: можно собрать несколько хороших отзывов, посидев с животными в вашем родном городе.

Со временем вам будет присваиваться рейтинг, высокие показатели которого позволят вам попасть в наиболее интересные места (вилла, ферма, особняк и так далее). Правда, на сайте предусмотрена плата за доступ к некоторым возможностям — но она не то чтобы высока, $9,92 в месяц (или $ 119 в год). Сервисом пользуются жители из самых разных уголков Земли.

Пожить в доме с животными можно в диапазоне от нескольких суток до одного года, а некоторые любители животных даже отказались от своих рабочих мест, чтобы путешествовать по миру с помощью сайта, передает The Sun.

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