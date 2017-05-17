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08:06 (мск), источник: Вести - Красноярск

Водитель микроавтобуса устроил гонки на Коммунальном мосту в Красноярске

В Красноярске микроавтобус устроил опасные гонки на Коммунальном мосту. Странные манёвры запечатлел видеорегистратор едущего сзади авто.

Источник: Вести - Красноярск

В Красноярске микроавтобус устроил опасные гонки на Коммунальном мосту. Странные манёвры запечатлел видеорегистратор едущего сзади авто. В попытке обогнать пассажирский ЛИАЗ, резвая «ГАЗель» выехала на встречную полосу, а затем подрезала маршрутку и резко снизила скорость.

Очевидцы сообщают, что при резком торможении несколько пассажиров автобуса упали на пол.

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