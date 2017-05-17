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09:35 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Юная жительница Ростовской области ушла из больницы и пропала

Полиция Константиновского района Ростовской области распространила ориентировку на без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку.

Татьяна Черней (2002 года рождения) 12 мая этого года ушла из медицинского учреждения и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160−165 см, глаза голубые, плотного телосложения, светло-русые волосы.

Была одета: серая кофта с длинным рукавом, лосины черного цвета со вставками по бокам золотистого цвета, балетки белого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом сотрудникам полиции по телефонам: 8 (86393) 2−37−53, 8−918−850−34−77.

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