Юная жительница Ростовской области ушла из больницы и пропала
Полиция Константиновского района Ростовской области распространила ориентировку на без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку.
Полиция Константиновского района Ростовской области распространила ориентировку на без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку.
Татьяна Черней (2002 года рождения) 12 мая этого года ушла из медицинского учреждения и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 160−165 см, глаза голубые, плотного телосложения,
Была одета: серая кофта с длинным рукавом, лосины черного цвета со вставками по бокам золотистого цвета, балетки белого цвета.
Если вам