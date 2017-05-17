Юная жительница Ростовской области ушла из больницы и пропала

Татьяна Черней (2002 года рождения) 12 мая этого года ушла из медицинского учреждения и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 160−165 см, глаза голубые, плотного телосложения, светло-русые волосы.

Была одета: серая кофта с длинным рукавом, лосины черного цвета со вставками по бокам золотистого цвета, балетки белого цвета.