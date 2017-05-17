Некоторые ростовские улицы сегодня на весь день останутся без света

С 09:00 дo 17:00 света не будет по адресам: пр. Шолохова 14−18, ул. Цеховая 1−29, 2−28; ул. Добролюбова 13−27, 14−26, ул. Писарева 21; ул. Каяни 22−38, 15−19; ул. Зорге 19, 56/2, 58, 58/1, 58/3, 58А/8; ул. Содружества 37 А, 37/2; ул. Комарова 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20В; с/т «Союз», «Аэро».

с 09:30 до 18:00 — по ул. Станиславского 57−83, 92 — 112; пер. Газетный 27, 18−32; ул. Тургеневская 73−89, 66−78; ул. Московская 70 А, 72, 76/32.