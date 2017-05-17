В Перми в Разгуляе встали трамваи

В Перми встали трамваи в районе Разгуляя.

«Сегодня в 9.30 водитель обнаружил неполадки в работе вагона маршрута № 4, двигающего к остановке “Цирк”. Водитель, согласно должностной инструкции, высадил всех пассажиров. На место оперативно выехала аварийная бригада. В ближайшее время движение будет восстановлено. Пассажирам с купленными трамвайными билетами предлагаем продолжить путь на троллейбусах», — сообщили корреспонденту «АиФ — Прикамье» в Пермгорэлектротрансе.

Горожанам, которые планируют в настоящий момент выехать в направлении Мотовилихинского района, рекомендуется выбрать другие виды транспорта.