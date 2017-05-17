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09:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в Разгуляе встали трамваи

Тем, кто едет из центра города, рекомендуют выбрать другой вид транспорта.

Источник: РИА "Новости"

В Перми встали трамваи в районе Разгуляя.

«Сегодня в 9.30 водитель обнаружил неполадки в работе вагона маршрута № 4, двигающего к остановке “Цирк”. Водитель, согласно должностной инструкции, высадил всех пассажиров. На место оперативно выехала аварийная бригада. В ближайшее время движение будет восстановлено. Пассажирам с купленными трамвайными билетами предлагаем продолжить путь на троллейбусах», — сообщили корреспонденту «АиФ — Прикамье» в Пермгорэлектротрансе.

Горожанам, которые планируют в настоящий момент выехать в направлении Мотовилихинского района, рекомендуется выбрать другие виды транспорта.

Как позже сообщили в пресс-службе городской администрации, движение удалось восстановить в 10.30.

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