В Перми в Разгуляе встали трамваи
Тем, кто едет из центра города, рекомендуют выбрать другой вид транспорта.
Тем, кто едет из центра города, рекомендуют выбрать другой вид транспорта.
В Перми встали трамваи в районе Разгуляя.
«Сегодня в 9.30 водитель обнаружил неполадки в работе вагона маршрута № 4, двигающего к остановке “Цирк”. Водитель, согласно должностной инструкции, высадил всех пассажиров. На место оперативно выехала аварийная бригада. В ближайшее время движение будет восстановлено. Пассажирам с купленными трамвайными билетами предлагаем продолжить путь на троллейбусах», — сообщили корреспонденту «АиФ — Прикамье» в Пермгорэлектротрансе.
Горожанам, которые планируют в настоящий момент выехать в направлении Мотовилихинского района, рекомендуется выбрать другие виды транспорта.
Как позже сообщили в