Дети войны в Иркутской области будут получать по 1 тыс. рублей ко Дню Победы

Такие дополнения в региональный закон «О статусе детей Великой Отечественной войны и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен статус детей ВОВ», инициированные депутатом Сергеем Бренюком, 18 мая 2017 года в первом чтении приняли на сессии Законодательного собрания.

Как сообщил депутат Роман Габов, принятие данного законопроекта позволит получать дополнительную материальную поддержку более чем 180 тыс. человек. Каждый год на эти цели из бюджета Иркутской области необходимо будет выделять 182 млн 437 тыс. рублей. Депутат отметил, что в рамках закона «О статусе детей Великой Отечественной войны» предусматривают различные меры социальной поддержки этой категории граждан, однако реально пользоваться этой поддержкой могут около 10% детей войны. А принятие поправок позволит оказать помощь всем представителям этой категории.

«Я считаю, что это необходимый шаг, потому что сегодня, общаясь с детьми войны, я наблюдаю их недовольство тем, что не все из них могут пользоваться мерами социальной поддержки. Приняв данный закон, мы сможем их объединить и отдать дань уважение тем людям, на чью долю выпало бремя войны и тем, кто восстанавливал разрушенное хозяйство», — заключил депутат.