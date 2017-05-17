Ученые: после 2022 года вместо глобального потепления наступит похолодание

В мире в ближайшие несколько лет продолжится глобальное потепление климата, однако это не приведет к масштабному таянию ледников. Вместо этого после 2022 года может наступить период постепенного похолодания.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Николая Завалишина, заведующего отделом гидрометеорологии и экологии Сибирского регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института (СибНИГМИ).

«В ближайшие лет шесть, по моей оценке, до 2022 года потепление будет продолжаться и достигнет примерно 1,1. После этого пойдет постепенный спад, независимо от того, сколько человек будет сжигать углеводорода», — приводит агентство слова ученого.

Завалишин считает, что глобальное потепление является природным явлением и не носит антропогенный характер. Он считает, что температура растет из-за снижения альбедо Земли — процента отраженной в космос энергии Солнца.

Кроме того, по словам ученого, периоды повышения-понижения температуры носят повторяющийся характер. Такие периоды случались и раньше. Он считает, что каждый цикл состоит из 10 лет быстрого потепления и 40−50 лет медленного «остывания».

По данным Завалишина, в России 2015−2016 годы были самими теплыми за многолетнюю историю метеонаблюдений.

Напомним, что глобальное потепление — это процесс повышения средней температуры на Земле. На сегодняшний день существует множество теорий, объясняющих причину глобального потепления. Одной из самых распространенных является экологическая причина — о том, что человек в процессе своей деятельности загрязняет окружающую среду, вызывая необратимые процессы. Существует также множество сценариев развития глобальной катастрофы на основе теории глобального потепления.