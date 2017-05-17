«Мясокомбинат «Кунгурский» выплатит сотруднику полмиллиона рублей

Решение Свердловского районного суда о взыскании с ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» в пользу сотрудника компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей оставлено без изменения.



По данным краевого суда, в феврале 2015 года по пути на работу на автомобиле компании мужчина попал в ДТП. Он проходил длительное лечение, но здоровье его так и не восстановилось.



Его уволили по причине отсутствия работы, необходимой в соответствии с медзаключением. Тогда пермяк обратился в суд, который встал на сторону истца.



Суд удовлетворил исковые требования мужчины, поскольку работник мясокомбината попал в ДТП при выполнении своих трудовых обязанностей.