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09:38 (мск), источник: Новости Перми

«Мясокомбинат «Кунгурский» выплатит сотруднику полмиллиона рублей

Мужчина попал в ДТП при исполнении своих трудовых обязанностей. Однако руководство мясокомбината уволило его, поскольку из-за медицинских показаний ему не нашлось работы.

Решение Свердловского районного суда о взыскании с ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» в пользу сотрудника компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей оставлено без изменения.

По данным краевого суда, в феврале 2015 года по пути на работу на автомобиле компании мужчина попал в ДТП. Он проходил длительное лечение, но здоровье его так и не восстановилось.

Его уволили по причине отсутствия работы, необходимой в соответствии с медзаключением. Тогда пермяк обратился в суд, который встал на сторону истца.

Суд удовлетворил исковые требования мужчины, поскольку работник мясокомбината попал в ДТП при выполнении своих трудовых обязанностей.

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