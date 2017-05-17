Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Треть россиян не доверяет врачам
На Кадырова подали иск в Международный уголовный суд
Марина Анисина призналась в беременности
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Посадят или уничтожат»: эксперт о судьбе Порошенко через год
Невестку Порошенко призвали сжечь паспорт
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
В моду вошли бабуши: что это и как их носить (фото)
Россия спустила на воду «охотника» на атомные подлодки США – СМИ
США купили у Киева истребители СССР - причины
Тест уникального УАЗ-3907 проекта «Ягуар»: онлайн репортаж
На трассе «Дон» проведут эксперимент с водителями
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
09:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Спастись от нищеты: жительница Перми сдала в ломбард орден Трудовой Славы

Прокуратура намерена вернуть женщине награду.

Пожилая жительница Перми заложила в ломбард свой орден Трудовой Славы третьей степени. Прокуратура намерена вернуть женщине честно заработанную награду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание «Глобус», на такой шаг пермячку вынудило тяжёлое материальное положение. Серовская транспортная прокуратура сообщает, что это произошло примерно три-четыре года назад. А в 2017 году орден обнаружили в городе Серове Свердловской области у торговца — жителя Екатеринбурга.

Как сообщает управление МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, продавец государственных наград был задержан 22 марта сотрудниками транспортной полиции. При нём и в его автомобиле нашли 96 медалей, 24 ордена и три старинные иконы. Ему вменили статью 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности владельцев остальных наград, чтобы их вернуть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Россия узнала соперника по четвертьфиналу чемпионата мира
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет
Южная Корея может отправить комплекс ПРО THAAD обратно в США
Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в Волгограде
Шарапова пропустит Roland Garros в этом сезоне
Россияне начали активнее пользоваться кредитными картами
Конгрессмены призвали провести расследование в отношении Трампа
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva Накануне состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и руководства компании GM-АВТОВАЗ
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Олег Видов умер в США на 74-м году жизни О смерти знаменитого советского актера сообщила его супруга
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Марина Анисина призналась в беременности Фигуристка подтвердила слухи о том, что ждет еще одного малыша от своего бывшего мужа Никиты Джигурды.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь