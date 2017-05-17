Спастись от нищеты: жительница Перми сдала в ломбард орден Трудовой Славы

Пожилая жительница Перми заложила в ломбард свой орден Трудовой Славы третьей степени. Прокуратура намерена вернуть женщине честно заработанную награду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание «Глобус», на такой шаг пермячку вынудило тяжёлое материальное положение. Серовская транспортная прокуратура сообщает, что это произошло примерно три-четыре года назад. А в 2017 году орден обнаружили в городе Серове Свердловской области у торговца — жителя Екатеринбурга.

Как сообщает управление МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, продавец государственных наград был задержан 22 марта сотрудниками транспортной полиции. При нём и в его автомобиле нашли 96 медалей, 24 ордена и три старинные иконы. Ему вменили статью 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности владельцев остальных наград, чтобы их вернуть.