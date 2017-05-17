В кишинёвском зоопарке родились пять детенышей муфлона
В столичном зоопарке пополнение. Месяц назад там родились пять детенышей муфлона, а также осваиваются самый крупный в мире грызун и овца редкой породы.
В столичном зоопарке пополнение. Месяц назад там родились пять детенышей муфлона, а также осваиваются самый крупный в мире грызун и овца редкой породы.
Пять детенышей муфлона хорошо адаптировались и теперь налаживают дружбу с соседями. Всего в столичном зоопарке — 11 диких баранов.
«Это европейский муфлон. В этом году нам повезло, родились пять детенышей. Они чувствуют себя прекрасно».
Посетители зоопарка встретили малышей с интересом.
Также в зоопарке появились новые виды животных: это самый крупный в мире грызун и овца, порода которой находится на грани исчезновения.
«Они очень любят воду. Эти животные очень ласковые, не привередливые, не агрессивные и симпатичные».
Прибавилось в зоопарке и птиц: появились птенцы золотых и серебряных фазанов, бакланов и канадских гусей.
Всего в Кишиневском зоопарке обитают больше тысячи представителей 160 видов животных и птиц.