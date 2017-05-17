В кишинёвском зоопарке родились пять детенышей муфлона

Пять детенышей муфлона хорошо адаптировались и теперь налаживают дружбу с соседями. Всего в столичном зоопарке — 11 диких баранов.

«Это европейский муфлон. В этом году нам повезло, родились пять детенышей. Они чувствуют себя прекрасно».

Посетители зоопарка встретили малышей с интересом.

Также в зоопарке появились новые виды животных: это самый крупный в мире грызун и овца, порода которой находится на грани исчезновения.

«Они очень любят воду. Эти животные очень ласковые, не привередливые, не агрессивные и симпатичные».

Прибавилось в зоопарке и птиц: появились птенцы золотых и серебряных фазанов, бакланов и канадских гусей.

Всего в Кишиневском зоопарке обитают больше тысячи представителей 160 видов животных и птиц.