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10:17 (мск), источник: ТАСС

Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за $21,2 млн

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Картина Казимира Малевича «Супрематическая композиция с полоской в проекции» стала самым дорогим лотом торгов Sotheby’s в Нью-Йорке, состоявшихся во вторник.

Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме.

Картина 1915 года ушла с молотка за $21,2 млн при оценочной стоимости от $12 млн до $18 млн.

"Супрематическая композиция с полоской в проекции"

Среди других значимых лотов — бронзовая скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста, проданная за $16 млн, что стало рекордом продаж скульптурных работ одного из самых видных представителей сюрреализма. «Битва» за этот лот шла сразу между десятью потенциальными покупателями.

Работа Макса Эрнста
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«На сегодняшний день коллекционеры тщательно исследуют рынок, чтобы найти лучшее из лучших — будь то скульптура, работы импрессионистов, модернистов или авангардное искусство, — прокомментировала результаты аукциона представитель Sotheby’s Симон Шоу. — Нынешние коллекционеры готовы к большим предложениям, чтобы стать собственниками действительно особых произведений искусства — поэтому мы и стали свидетелями такого ажиотажа, развернувшегося вокруг Малевича и Эрнста».

Всего вечерние торги «Импрессионизм и модернизм» аукционного дома Sotheby’s принесли во вторник $173,8 млн.

Многие произведения искусства были приобретены коллекционерами из Азии и России.

Комментарии
1
amoremio
А картина где? Не вижу)) мир сошёл с ума
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